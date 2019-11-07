Новый исторический максимум, который продемонстрировал 7 ноября индекс Московской биржи, связан с заявлениями главы российского регулятора Эльвиры Набиуллиной. Об этом написал в комментариях аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. На встрече с депутатами Госдумы в четверг она заявила о возможном снижении ключевой ставки.



«С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения [денежно-кредитной политики]. И даже вечно беспокоящие нас инфляционные ожидания населения сейчас снижаются. Но, конечно же, мы не будем принимать решение автоматически, торопясь опустить ставку как можно ниже», — передает слова Набиуллиной агентство ТАСС.

По прогнозам Минэкономразвития, к концу года рост цен может замедлиться до 3—3,3%, а это, по мнению аналитика «Финама», дает возможность для снижения ставки еще на 0,5—1 процентного пункта, что делает наиболее привлекательными вложения в дивидендные бумаги.

«Именно эти бумаги вытащили индекс Мосбиржи за отметку 3 000 пунктов к середине дня», — отмечает Кочетков.

В ходе торгов акции «Газпрома» поднимались до 270 рублей, Сбербанка — почти до 243 рублей, а «Роснефти» — до 460,8 рубля. Отечественная валюта также начала укреплять свои позиции на заявлениях главы ЦБ РФ. С начала дня доллар подешевел к рублю на 15 копеек, а курс евро упал на 25 копеек.