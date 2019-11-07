Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,93% и составил 3 008,54 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,06% — до отметки 1 487,03.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,34%, «АЛРОСы» — на 0,9%, Газпромбанка — на 1,43%. Акции Мосбиржи подешевели на 0,17%. Цена акций «ЛУКОЙЛа» не изменилась.

В четверг вновь на российском фондовом рынке преобладали «бычьи» настроения, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, этому способствовал позитивный внешний фон.

«Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог восстановить позиции и закрепиться выше 62 долларов за баррель. Также поддержку российским акциям оказала динамика западных фондовых площадок. На фоне подвижек в торговых переговорах между США и Китаем спрос на рисковые активы преобладал», — поясняет эксперт.

Отметим, что в ходе сегодняшней сессии индекс Мосбиржи достиг психологически важного уровня — 3 000 пунктов. При этом растут риски коррекции, замечает аналитик.

«Здесь может сказаться и перегретость рынка, и желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям. В этой связи растет возможность отката индекса Мосбиржи в район 2 800—2 900 пунктов», — комментирует Зварич.

Что же касается возможности дальнейшего роста, рассуждает он, то для его продолжения российскому рынку могут понадобиться существенные позитивные новости, что позволит переломить тенденцию к фиксации прибыли.