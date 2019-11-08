Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,5% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 993,49 пункта. Индекс РТС опустился на 0,17%, до отметки 1 484,43.

«Российский фондовый рынок в ходе вчерашних торгов продолжил развивать тенденцию к росту, прибавив 0,9% и превысив отметку в 3 000 пунктов по индексу Мосбиржи. Рост индекса от уровней середины октября составляет уже 11,5%. Локальная перегретость рынка в условиях нейтральной динамики глобальных рынков и цен на нефть, с нашей точки зрения, может способствовать откату индекса ниже 3 000 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.