Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 16 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 23 копейки. На 10:10 мск курс доллара вырос на 12 копеек и составил 63,64 рубля, а евро подорожал до 70,3 рубля (плюс 16 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в пятницу с утра рубль будет слабеть.

«Фундаментальных факторов, за исключением роста интересов к рублевым активам, для роста рубля до конца года мы не видим. В ближайшее время все-таки более логичным выглядит возвращение пары доллар/рубль в диапазон 64—65. На малоиндикативном пока рынке Forex сегодня с утра рубль демонстрирует продолжение начатого поздно вечером ослабления», — пояснял Антонов.