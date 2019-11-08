Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск повысился на 26 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,7775 рубля. С начала торговой сессии было проведено 22,3 тыс. сделок на 1,97 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,585—63,9775 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 70,28 рубля, увеличившись на 14 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,2 тыс. сделок на 441,8 млн евро по курсам от 70,24 до 70,605 рубля за евро.

Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Негативное влияние на рубль сегодня оказывали как существенная просадка на рынке энергоносителей, так и общая динамика валют развивающихся стран, поясняет он.

«При этом в рамках сегодняшней сессии американская валюта пытается закрепиться выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от сентябрьских максимумов. Однако подтверждением пробоя тренда, на наш взгляд, может выступать лишь преодоление сопротивления на уровне 64 рубля. Пока паре USD/RUB не удалось подняться выше этой отметки, можно констатировать сохранение американской валютой позиций в диапазоне 62,5— 64 рубля, в котором она провела последние три недели», — комментирует эксперт.