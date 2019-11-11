Рубль демонстрирует ослабление к доллару и евро в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На самом старте торгов, на 10:00 мск, доллар дорожал на 13 копеек, евро — почти на 16. На 10:08 курс доллара расчетами «завтра» составляет 63,89 рубля (плюс 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — около 70,47 рубля (плюс 14 копеек).

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова прогнозировала, что утром в понедельник рубль вновь окажется «под понижательным давлением ввиду ухудшения мировых настроений».

Рубль в пятницу ослаб против доллара и евро, напоминает эксперт, но подчеркивает, что российская валюта «удерживает важные краткосрочные уровни». «Пара доллар/рубль не смогла подняться выше 64 рублей, где расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика. Пробой указанной отметки направит пару к 64,5 рубля. Пара евро/рубль также расположена ниже средней полосы Боллинджера (70,9 рубля), при преодолении которой можно ожидать повышения к 71,5 рубля», — комментирует Кожухова.

«Диапазон 63,5—64 рубля за доллар по-прежнему сохраняет актуальность: пара доллар/рубль проводит в нем большую часть времени с середины октября. Явных драйверов для роста волатильности в рубле мы пока по-прежнему не видим. Внешний фон на данный момент считаем скорее нейтральным для рубля. Индекс валют развивающихся стран (MSCI, Emerging market currency index) в последнюю неделю держится в диапазоне 1 640—1 650 пунктов, цены на нефть также не демонстрируют высокой волатильности. Из внутренних факторов вновь напомним, что, по нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ, и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного. В краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль продолжаем ориентироваться на диапазон 63,5—64 рубля за доллар», — пишет аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

