Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco из Саудовской Аравии готовится к размещению своих бумаг на бирже Tadawul. Предстоящее IPO нанесет удар по акциям российских нефтяников, считает аналитик «Финама» Сергей Переход.



«IPO Aramco может оказаться крупнейшим за всю историю, превысив почти 22 миллиарда долларов, привлеченных Alibaba в 2014 году», — написал в комментарии Сергей Переход. Aramco добывает 10% нефти в мире, ее прибыль в прошлом году составила 111 млрд долларов, что вдвое выше, чем у Apple.



Как считает аналитик, из-за того что после размещения акции Saudi Aramco, скорее всего, будут включены в индексы MSCI и FTSE, это приведет к существенному снижению веса акций российских нефтяных компаний в индексах. Это может привести к оттоку средств из фондов в объеме около 200 млн долларов.

10 ноября Saudi Aramco официально объявила даты подписки на IPO для инвесторов. Подписка начнется с конца ноября, а торги будут проводиться уже в декабре. Ранее Bloomberg сообщал, что компания разместит до 2% своих акций на общую сумму в 40 млрд долларов, таким образом, общая стоимость компании составит 2 трлн долларов.



Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз переносилась. По подсчетам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 млрд долларов и стать рекордным в истории.

