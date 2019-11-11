Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,39% и составил 2 961,46 пункта. Индекс РТС опустился на 0,5%, до отметки 1 460,84.

Бумаги Московской биржи подорожали на 0,87%, Сбербанка — на 0,55%, «Газпрома» — снизились на 2,11%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,13%, «АЛРОСы» — снизились на 0,51%.

«К вечеру понедельника индекс Мосбиржи снизился до 2 953 пунктов и может продолжать скольжение вплоть до 2 935 пунктов. Индекс РТС просел до 1 456 пунктов, ближайшая поддержка располагается только у 1 435 пунктов, и падать тут можно довольно долго. В мире высокой остается торговая неопределенность, так как между США и Китаем по-прежнему нет согласия. Это глобально давит на отношение к риску и, за неимением ничего другого, вынуждает продавать», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.