Безубыточность новых проектов по добыче нефти в России на суше начинается при цене Brent выше 40 долларов за баррель, что дороже, чем в странах Ближнего Востока, но дешевле, чем в США и странах СНГ, следует из проспекта эмиссии акций крупнейшей в мире по добыче и экспорту сырья Saudi Aramco.

В документе компании, который подготовлен к IPO, приводятся данные по средней окупаемости добычных проектов на примере разных стран. Расчет приведен на основании данных за I квартал 2019 года для новых проектов на суше после уплаты налогов при норме прибыльности в 10%.

Из графика следует, что дешевле всего добыча обходится самой Саудовской Аравии, где она возможна даже при цене нефти марки Brent ниже 10 долларов за баррель. В пределах до 30 долларов за баррель окупаются гринфилды в соседних с ней ближневосточных странах — Кувейте, Ираке, ОАЭ и Иране.

По мнению консалтинговой IHS Markit, автора данных расчетов, опубликованных в проспекте в субботу, в России безубыточность новых проектов на суше начинается при цене чуть выше 40 долларов за баррель. Всего диапазон окупаемости в графике варьируется от 10 до 70 долларов за баррель, что ставит российские проекты примерно в середину рейтинга. Дороже российских обходятся аналогичные проекты в США, Венесуэле, Казахстане, Азербайджане и ряде стран Африки.

При этом нижняя граница окупаемости для российских проектов находится на 30 долларах, верхняя — на 60. Для аналогичных проектов в США этот диапазон соответственно составляет от 30 с лишним до 80 долларов за баррель.