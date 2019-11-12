Российские фондовые индексы во вторник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,18% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 966,82 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,14% и равнялся 1 462,87 пункта.

На глобальных рынках преобладают смешанные настроения, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

«Что же касается российского рынка, то внешние и внутренние факторы, которые стимулировали восходящее движение индекса Мосбиржи к историческим максимумам, ослабевают, это выражается в сохранении коррекционных настроений», — комментирует эксперт.

Сегодня он ожидает продолжения сползания индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 2 950—3 000 пунктов. Избежать сильной просадки помогут стабильные цены на нефть, замечает аналитик.