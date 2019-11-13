Комитет фондовой биржи Гонконга по листингу одобрил размещение акций китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group Holding на сумму до 15 млрд долларов, сообщает в среду газета South China Morning Post.



По данным издания, с сегодняшнего дня компания начинает недельное роуд-шоу для привлечения инвесторов. Ожидается, что цена на акции будет определена 20 ноября, а торги ценными бумагами на бирже начнутся после 25 ноября.

«Листинг Alibaba обещает быть популярным среди гонконгских инвесторов, поскольку речь идет о хорошо известной компании в сфере электронной торговли, чьи акции успешно обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже с момента размещения там в 2014 году», — отметил председатель Гонконгской ассоциации участников рынка ценных бумаг Гордон Цуй.

По его словам, нынешний вторичный листинг даст возможность не только гонконгским инвесторам, но и участникам рынка в материковом Китае инвестировать в компанию через действующий механизм перекрестных торгов биржи Гонконга с площадками Шанхая и Шэньчжэня.

По мнению аналитиков, столь масштабный листинг даст мощный импульс местной фондовой бирже на фоне экономических потрясений, вызванных продолжающимися здесь пять месяцев массовыми беспорядками.

В 2014 году Alibaba, чья штаб-квартира находится в Ханчжоу (Восточный Китай), привлекла рекордные 25 млрд долларов после первичного публичного размещения акций (IPO) в Нью-Йорке. Эксперты оценивают объем вторичного листинга в Гонконга в сумму от 10 млрд до 15 млрд долларов. Планы размещения были подтверждены вслед за успешной массовой распродажей, которую китайский гигант интернет-коммерции провел на своих площадках 11 ноября по случаю так называемого Дня холостяка. В ходе этой акции оборот продаж за сутки достиг 38,4 млрд долларов.