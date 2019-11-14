Инвесткомпания «Финам» и Банки.ру предлагают принять участие начинающим инвесторам в конкурсе «Зимние гонки трейдеров с Банки.ру» со стартовым капиталом в 400 тыс. рублей. К участию приглашаются все, кто хочет попробовать свои силы на фондовом рынке, но не знает с чего начать.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно с 12 ноября по 19 декабря 2019 года. После этого нужно будет установить торговую программу, ссылка и инструкция к которой участники получат на электронную почту, указанную для регистрации.

Все участники конкурса получают стартовый капитал в размере 400 тыс. рублей на виртуальных счетах и доступ к инструментам фондового рынка Мосбиржи. Торговля будет доступна в период с 15 ноября по 25 декабря 2019 года. Участники «гонки» должны совершать сделки на бирже. Победители будут определены по уровню итоговой доходности.

Семь участников, чьи вложения покажут наиболее высокую доходность, получат сертификаты на акции крупнейших компаний от «Финама», а топ-3 участников получат денежные призы от Банки.ру. Итоги конкурса будут подведены 30 декабря.

За первое место победитель получит одну акцию компании Apple Inc + 30 тыс. рублей от Банки.ру, за второе место — 100 акций «Аэрофлот» + 20 тыс. рублей, за третье место — три акции The Coca Cola Company и 10 тыс. рублей. Еще четыре финалиста получат акции российских компаний — «Ростелекома», «Яндекса», МТС и Сбербанка.