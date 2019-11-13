Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 7 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,31 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 24 тыс. сделок на сумму порядка 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,13—64,47 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 70,81 рубля и вырос на 13 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,8 тыс. сделок примерно на 452,7 млн евро по курсам от 70,6 до 70,995 рубля за евро.