Рубль укрепляет позиции к доллару и евро в начале валютных торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На самом старте сессии (на 10:00 мск) доллар потерял почти 17 копеек, евро — 18. На 10:10 курс доллара расчетами «завтра» составляет 64,24 рубля (минус 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — около 70,65 рубля (минус почти 14 копеек).

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова перед началом торгов писала, что «в среду, 13 ноября, рублю снова пришлось отступить перед долларом и евро. Однако у обеих мировых резервных валют силы для дальнейшего роста на исходе». «Сегодня на открытии торгов рубль, вероятно, попробует скорректироваться вверх», — прогнозировала она.

«Утренний умеренный рост нефтяных котировок может приостановить ослабление рубля», — ожидал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

В то же время аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов перед началом торгов оценивал ситуацию для рубля как «не столь оптимистичную», в частности в связи с укреплением доллара на мировом рынке. «Внутренних факторов для укрепления российской валюты также нет. Наоборот, в преддверии декабрьского пика по внешним платежам вполне можно ожидать повышенного спроса на валюту. Кроме того, локальная коррекция на рынке ОФЗ может привести к началу репатриации капитала частью спекулянтов-нерезидентов», — предупреждал эксперт.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что «общий сантимент для всей группы валют EM за последнюю неделю несколько ухудшился». «Что касается внутренних факторов, то… по нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако при этом ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ… и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного. Согласно нашей модели, равновесный курс рубля при ценах на нефть вблизи 62 долларов за баррель и текущем уровне макропоказателей находится вблизи 65,5 рубля за доллар», — пишет Поддубский.

«Базовым сценарием на ближайшие пару дней считаем попытку закрепления пары доллар/рубль в новом диапазоне 64—64,5 рубля за доллар. На горизонте нескольких недель видим шансы на смещение торгов в паре ближе к равновесному, согласно нашей модели, уровню», — указывает он.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова прогнозировала, что «утром российские фондовые индексы и рубль будут под давлением слабой статистики из Китая, а также неоднозначных настроений за рубежом, но в то же время получат поддержку от попыток восстановления цен на нефть, в связи с чем могут приостановить снижение. День ожидается богатым на макроэкономические события, следовательно, общий настрой еще может измениться в течение сессии».