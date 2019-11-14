Бумаги Мосбиржи могут подорожать до 115 рублей при нынешней цене 99,6 рубля на фоне высоких ожиданий дивидендов, считают аналитики «Финама».

В последние два года Мосбиржа направляла на дивиденды около 90% прибыли, что позволяло предлагать инвесторам одну из самых высоких доходностей в финансовом секторе. Высокие нормы выплат акционерам сохранятся и в будущем.

«По итогам этого года мы ожидаем сохранения коэффициента выплат на уровне последних двух лет — 89% прибыли. Прогнозный дивиденд — 7,9 рубля (плюс 2,5% год к году), дивидендная доходность — около 8%», — прокомментировала ведущий аналитик «Финама» Наталья Малых.

Она указывает, что дальнейший потенциал роста акций составляет около 15% в перспективе года, а полная доходность может составить 24%.

Интерес инвесторов к акциям могут поддержать новая стратегия по развитию биржевого бизнеса и выхода в новые финансовые сегменты, ожидания высокой нормы выплат и привлекательной доходности.

По итогам 2018 года операционные доходы Мосбиржи составили 40 млрд рублей.