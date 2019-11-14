Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,2%. Акции Мосбиржи подешевели на 0,74%, Газпромбанка — на 1,57%, «АЛРОСы» — на 0,13%. Стоимость акций Сбербанка не изменилась.

В четверг российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение, несмотря на умеренно позитивный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поводом к покупкам могла бы выступить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 63 долларов. При этом динамика западных фондовых площадок не давала нашим игрокам поводов для направленного движения», — комментирует эксперт.

С технической точки зрения, указывает он, у рынка на данных уровнях нет поддержек или сопротивлений — уровни не проторгованы.

«Ближайшей же поддержкой для индекса Мосбиржи выступает уровень 2 840 пунктов, в июле и сентябре не позволивший рынку продолжить восходящее движение», — заключает аналитик.

