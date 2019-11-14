Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 28 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,075 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 21 тыс. сделок на 1,96 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,9925—64,275 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 70,4975 рубля, уменьшившись на 28 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,1 тыс. сделок на 505,3 млн евро по курсам от 70,345 до 70,7475 рубля за евро.



Рубль смог отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие дни, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В ходе сегодняшней сессии американская валюта дважды протестировала поддержку на уровне 64 рублей. Во вторник доллар поднялся над этим уровнем, тем самым подтвердив пробой краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов сентября. Сейчас «быки» пытаются закрепиться над этой отметкой, которая перешла в разряд поддержек. Если им это удастся, следующей целью доллара будет выступать уровень 65 рублей», — комментирует эксперт.

Однако, оговаривается он, в ближайшее время рубль получит некоторую поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к налоговым выплатам.