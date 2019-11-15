Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,09% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 925,22 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,23% и равнялся 1 440,3 пункта.

Российский фондовый рынок завершил торги четверга умеренным снижением, напоминает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. В краткосрочной перспективе в пятницу эксперт ожидает попыток закрепления преимущественно в середине диапазона 2 900—2 950 пунктов.

«В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будут иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление «Газпромом» новой дивидендной политики 28 ноября)», — комментирует аналитик.