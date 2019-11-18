Подразделение Сбербанка Sberbank Private Banking выпустило на рынок «женский индекс» — SPB Women Impact Europe Index. Как поясняют в Сбербанке, предпосылками для создания индекса стали исследования, которые установили связь между гендерным балансом в компаниях и участием женщин в управлении с показателями доходности этих компаний и их устойчивостью.

Базой для формирования индекса стал список из 700 крупнейших европейских компаний. На первом этапе были исключены компании с низкой ликвидностью, капитализацией меньше 10 млрд евро, а также торгующиеся на бирже менее трех лет. Отобранные 150 компаний были проранжированы по критериям гендерного баланса. Компании оценивались по следующим факторам: доля женщин в общем количестве работников, среди руководящих сотрудников, в совете директоров; каковы критерии продвижения по службе. Дополнительные баллы добавлялись, если женщина является главой компании.

С учетом данных фильтров были отобраны 30 компаний с лучшим гендерным скорингом, акции которых и вошли в индекс, следует из релиза. Инвестировать в индекс могут не только клиенты Sberbank Private Banking, но и другие участники рынка.

По словам главы Sberbank Private Banking Евгении Тюриковой, «SBP Women Impact Europe Index — первый продукт Sberbank Private Banking из серии продуктов ответственных инвестиций».



«Гендерное равенство — одно из условий соответствия компании показателям ESG (environmental, social, and governance). Во многих банках Европы и Северной Америки ESG-фактор уже давно является одним из главных в принятии инвестиционных решений. Теме ESG в последнее время и в России уделяется большое внимание на самом высоком уровне. SPB Women Impact Europe Index — инициатива Sberbank Private Banking, которая поможет привлечь внимание к вопросам гендерного баланса в корпоративном управлении», — подчеркивается в релизе Сбербанка.

Напомним, ранее в Минтруде проанализировали долю женщин на госслужбе и на высших государственных должностях в РФ. Как отметили в ведомстве, государственная служба в РФ значительно феминизирована, при этом чем ниже должностной уровень, тем больше женщин, а на высших должностях их только 40%.

