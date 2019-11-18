Акции «Яндекса» на Московской бирже подросли на 5% после сообщений о намерениях компании провести обратный выкуп своих акций.

К 11:50 мск бумаги стоили 2 381 рубль, на максимуме они поднимались до 2 400 рублей. В понедельник, 18 ноября, совет директоров компании одобрил проведение buy back акций компании на общую сумму до 300 млн долларов. Речь идет об акциях класса А голландской Yandex N.V. По оценке аналитиков Промсвязьбанка, с учетом текущей капитализации «Яндекса» может быть выкуплено 2,6% акций.

Также поисковик сообщил, что вводит в структуру управления Фонд общественных интересов, который сможет накладывать вето на консолидацию более 10% акций компании одним лицом. А основатель и гендиректор компании Аркадий Волож объявил, что в течение двух лет не будет продавать 95% своих акций класса В.