Банк России установил официальные курсы валют на 19 ноября.

Курс доллара понизился на 13,39 копейки, составив 63,7542 рубля (63,8881 рубля на 18 ноября). Курс евро повысился на 12,02 копейки, до 70,5313 рубля (с 70,4111 рубля на 18 ноября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 12:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,78 рубля (плюс 1 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:10 мск стоил 70,55 рубля (плюс 5 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 63,69 до 63,81 рубля за доллар и от 70,44 до 70,59 рубля за евро.