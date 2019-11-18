Аналитики Альфа-Банка негативно оценили новость о продаже 20% акций «Детского мира» через SPO. На прошлой неделе мажоритарии ретейлера — АФК «Система» (владеет 52% акций) и РКИФ (14% акций) объявили о намерении продать 150 млн акций компании. В итоге у АФК останется не более 36% акций, а у РКИФа — не более 9,7%. По расчетам аналитика Альфа-Банка Евгения Кипниса, бумаги «Детского мира» могут быть реализованы по цене 85—90 рублей, то есть с дисконтом к текущей цене. В понедельник, 18 ноября, акции ретейлера на Мосбирже торговались на уровне 93 рублей.

«Сильная дивидендная доходность в двузначном выражении является единственной причиной для инвесторов оставаться в акциях компании», — написал в комментариях аналитик, отмечая, что из-за риска навеса акций со стороны АФК «Система» и РКИФа потенциал роста котировок ретейлера ограничен. «Тот факт, что АФК «Система» перестала контролировать самый быстрорастущий и генерирующий денежные средства актив (до выплаты дивидендов, дата отсечения по которым назначена на декабрь), может указывать на стратегические проблемы, такие как непростая демографическая ситуация и рост конкуренции со стороны федеральных торговых сетей и онлайн-торговли», — указывает он.

Что касается акций самой «Системы», то в Альфа-Банке не считают сделку удачной для корпорации. По оценке Кипниса, в ходе SPO компания может привлечь 10,1—10,7 млрд рублей, однако это менее 5% ее долга.

«В то же время финансовые результаты «Детского мира» будут деконсолидированы с баланса «Системы» после оферты», — отмечается в обзоре банка. По мнению Евгения Кипниса, в случае роста котировок АФК на фоне обратного выкупа акций является возможностью для выхода из этих бумаг.