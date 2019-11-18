Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,35% и составил 2 924,48 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,44%, до отметки 1 443,02.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,23%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,44%, Мосбиржи — на 0,23%, «Газпрома» — на 0,58%, «АЛРОСы» — на 2,77%.

В понедельник на российском фондовом рынке возобновилась коррекция, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поддержку «медведям» оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 1%, отступив в район 62,6 доллара за баррель. Также продажам способствовала динамика западных площадок», — поясняет эксперт.

В начале дня рынок попытался продолжить пятничное восстановление, замечает он, однако ухудшение ситуации на внешних площадках оказало давление на акции российских компаний, в результате чего утренний рост был полностью скомпенсирован, а рынок закрепился на отрицательной территории.

При этом техническая картина на графике Мосбиржи не изменилась, отмечает Зварич. «Текущее снижение от исторических максимумов укладывается в рамки коррекции, а ближайшей сильной поддержкой для рынка может выступать уровень 2 840 пунктов», — комментирует аналитик.