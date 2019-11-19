Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 930,28 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,14% до отметки 1 445,11.

«Утренний рост большинства азиатских рынков задает умеренно благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 895—2 955 пунктов, по индексу РТС — 1 430—1 455 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.