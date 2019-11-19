Рубль по итогам основной валютной сессии немного ослабил позиции по отношению к ключевым иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 63,88 рубля, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 70,77 рубля (плюс почти 8 копеек).

С долларом было проведено 17,9 тыс. сделок на общую сумму почти 1,47 млрд долларов по курсам от 63,64 до 63,89 рубля за доллар. По евро было заключено 6,5 тыс. сделок более чем на 429 млн евро, курсовой диапазон составил 70,44—70,8 рубля за евро.



«Российская валюта второй день игнорирует снижение котировок нефти», — отмечает главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич, комментируя символическое удорожание валют к окончанию основной сессии.

«При этом доллар продолжает торговаться ниже 64 рублей. «Быкам» пока не хватает сил для его (этого уровня. — Прим. Банки.ру) преодоления, что открыло бы им дорогу к уровню 65 рублей. В этой связи более вероятным выглядит отступление американской валюты в район 63,5 рубля», — рассуждает аналитик.