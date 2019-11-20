Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,41% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 929,73 пункта. Индекс РТС опустился на 0,38% — до отметки 1 446,16.

«Российский фондовый рынок завершил торги вторника умеренным ростом на 0,6% по индексу Мосбиржи. Локальное ухудшение настроений на глобальных рынках и коррекция нефтяных котировок могут затруднить дальнейшее восстановление индекса Мосбиржи, поэтому в базовом сценарии вновь ориентируемся на середину диапазона 2 900—2 950 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.