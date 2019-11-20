Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,18% и составил 2 936,47 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,22% до отметки 1 448,4.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,66%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,2%, «Газпрома» — на 0,54%. Акции Мосбиржи подорожали на 3,19%, «АЛРОСы» — на 0,79%.

В среду российский фондовый рынок понес умеренные потери на противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«С одной стороны, поддержку нашим бумагам оказывало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 1%, торгуясь в районе 61,5 доллара за баррель. С другой — давление на наши акции оказывала ситуация на западных фондовых площадках», — комментирует эксперт.

Ситуация на графике индекса Мосбиржи, замечает он, не изменилась: продолжается консолидация над локальной поддержкой, расположенной на уровне 2 920 пунктов. «Медведи» сегодня в очередной раз предприняли попытку пробить эту отметку, однако рынку хватило сил для удержания позиций над ней, поясняет Зварич.