Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и без изменений к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 6 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,875 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 21,8 тыс. сделок на 1,95 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,8325—64,1125 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 70,4975 рубля, не изменившись по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,8 тыс. сделок на 453,6 млн евро по курсам от 70,67 до 70,9425 рубля за евро.



Рубль незначительно ослаб по отношению к доллару, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Если в первые дни недели рубль игнорировал негативную динамику на рынке энергоносителей, то сегодня игроки не обратили внимания на восстановление цен на нефть», — комментирует эксперт.

При этом валюты развивающихся рынков в рамках сегодняшних торгов, отмечает Зварич, демонстрировали разнонаправленную динамику, что не давало поводов для направленного движения в российской валюте.