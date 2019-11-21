Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 932,48 пункта. Индекс РТС опустился на 0,19% до отметки 1 445,68.

«Вчера индекс Мосбиржи понес умеренные потери, хотя в ходе торгов предпринимал попытки к росту. Сегодня определять динамику рынка помимо умеренно негативных настроений на мировых рынках будет SPO «Газпрома». На этом фоне мы сегодня ожидаем индекс Мосбиржи в нижней половине диапазона 2 900—2 950 пунктов. Долгосрочно решение «Газпрома» мы оцениваем позитивно», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.