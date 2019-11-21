Российские индексы выросли по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,21% и составил 2 942,6 пункта. Индекс РТС повысился на 0,44% до отметки 1 454,74.

Бумаги «Газпрома» прибавили в цене 2,56%, «Яндекса» — 1,38%, «АЛРОСы» — 0,94%, «Норильского никеля» — 0,07%, «ЛУКОЙЛа» — 0,05%. Акции Мосбиржи подешевели на 0,44%, «Тинькоффа» — на 0,41%, Сбербанка — на 0,26%, МТС — на 0,03%, ВТБ — на 0,01%.



Как следует из комментария аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, поддерживающими факторами для фондового рынка стали «корпоративные истории и восстановление нефтяных цен». Так, по ее словам, «Газпром» удержал рынок от падения».

«Бумаги «Газпрома» к концу сессии отступили от максимумов дня, в течение которого подскакивали примерно на 4%. В четверг стало известно, что компания «Газпром газораспределение», подконтрольная «Газпрому», 21 ноября продаст 3,59% обыкновенных акций «Газпрома» на Московской бирже, что поддержало бумаги», — указывает эксперт.