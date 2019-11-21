Доллар и евро подешевели к рублю по итогам основной валютной сессии четверга, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,72 рубля, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на этот же момент времени равнялся 70,56 рубля (минус 14 копеек).

С начала дня было проведено более 20,6 тыс. сделок по американской валюте на общую сумму свыше 1,54 млрд долларов и около 6,3 тыс. сделок по европейской валюте примерно на 439 млн евро. Курсовые диапазоны составили 63,65—63,89 рубля за доллар и 70,48—70,77 рубля за евро.



«Еще в первой половине дня в четверг доллар демонстрировал небольшое укрепление на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. — Американской валюте благоволила сохраняющаяся неопределенность в мировом торговом вопросе и возросшая вероятность переноса торгового урегулирования уже на следующий год. Кроме того, аппетит инвесторов к риску был явно подпорчен публикацией протокола с последнего заседания ФРС, после которой заметно сократились надежды на дальнейшее смягчение процентной политики в США. Однако, в отличие от большинства своих «коллег» по EM, рубль открыл торги в четверг укреплением. Поддержку отечественной валюте, по всей видимости, оказывала конвертация валютной выручки к предстоящим налоговым платежам в понедельник (предварительных расчетов можно ожидать уже завтра)».

«К вечеру ситуация на внешних рынках изменилась: инвесторы вновь усилили оптимизм в отношении торгового вопроса и наряду с рублем в положительную зону в паре с долларом вышли и другие валюты EM (в частности, на рынках Турции, Бразилии и ЮАР)», — указывает эксперт.



По его словам, до конца месяца на локальном рынке совокупный отток ликвидности из банков в бюджет может превысить 1 трлн рублей. Не исключено, что до конца текущей недели подготовка к налоговым платежам не позволит доллару преодолеть отметку 64 рубля, даже в случае усиления неприятия к риску на глобальных площадках, однако ближе к концу месяца отечественная валюта постепенно лишится поддержки, и влияние внешних факторов может стать более заметным, рассуждает аналитик.