Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 950,96 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,31% до отметки 1 459,27.

«Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги скромным ростом на 0,2% по индексу Мосбиржи, причем весь этот рост был обеспечен ростом акций «Газпрома»… Среднесрочно продажа казначейских акций позитивна для компании как минимум за счет роста free float и потенциального увеличения доли в индексах», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.