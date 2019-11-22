Российская валюта движется разнонаправленно к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повышался на 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 17 копеек. На 10:10 мск курс доллара уже понизился на 1 копейку и составил 63,71 рубля, а евро подорожал до 70,52 рубля (плюс 10 копеек).

Как комментировала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова перед открытием торгов, в пятницу динамика курса рубля может оказаться разнонаправленной. Пока сохраняются неизменными прогноз по курсу доллара в 63,5—64,5 рубля и прогноз по курсу евро в 70—71 рубль.

«Рубль в паре с долларом вчера укрепился почти на 0,2% в результате действия налогового периода и небольшого ослабления «американца» на внешнем рынке. Скорее всего, после окончания сроков налоговых выплат рубль начнет ослабевать и пара доллар/рубль уйдет значительно выше отметки 64», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.