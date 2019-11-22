Доллар немного укрепился, а евро чуть подешевел к рублю по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 63,8 рубля, что почти на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент стоил 70,38 рубля, то есть был примерно на 4 копейки дешевле, чем по итогам сессии накануне. В продолжение вечерних торгов евро уже тоже немного дорожает, показывают данные биржи.

Курсовой диапазон по доллару с начала дня — 63,62—63,88 рубля за доллар. Было заключено около 20,7 тыс. сделок на общую сумму свыше 2,1 млрд долларов. По европейской валюте было заключено около 6,7 тыс. сделок чуть менее чем на 475 млн евро по курсам от 70,32 до 70,6 рубля за евро.



«Рублевым парам скучно, здесь уверенная и неинтересная консолидация в очень узких коридорах», — описывает тренд старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Прошедшую неделю пара доллар/рубль провела в диапазоне 63,5—64 рубля. Игроки проигнорировали восстановление рынка энергоносителей и приближение пика налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели. В ближайшие сессии мы ожидаем сохранения долларом позиций в сложившемся коридоре. При этом с фундаментальной точки зрения рубль выглядит несколько переоцененным, а более адекватным для американской валюты видится диапазон 65—66 рублей за доллар», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.