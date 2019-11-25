Фондовые торги в РФ в понедельник открылись в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

В первую минуту торгов, на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,17% к уровню закрытия предыдущей сессии, индекс РТС — на 0,06%.



На 10:04 мск индексы прибавляют по 0,16%, при этом индекс Мосбиржи составляет 2 952,37 пункта, индекс РТС — 1 457,71 пункта.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии, распространенном перед началом торгов, обратил внимание на рост индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник и указал, что «уверенный рост азиатских площадок задает благоприятный фон перед открытием торгов российскими акциями, торги могут начаться в «зеленой» зоне». «Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 920—2 975 пунктов, по индексу РТС — 1 440—1 470 пунктов», — считает эксперт. Он отмечает, что в понедельник «ФосАгро» опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал, а МТС представят новую стратегию развития до 2023 года.

Аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов также предсказывал открытие торгов в «зеленой зоне» на позитивном внешнем фоне, однако дальнейшая динамика рынка, по его словам, пока остается под вопросом. «О возобновлении сильного восходящего тренда говорить рано. Перед рождественским ралли рынок вполне может скорректироваться в район чуть выше 2 900 пунктов. Да и смену настроений за океаном мы видели неоднократно», — рассуждает эксперт. Наиболее перспективными бумагами для покупок он называет на текущий момент акции «Газпрома» и его «дочек», а также бумаги Мосбиржи в ожидании хорошей отчетности за текущий квартал из-за роста оборотов и объема денег на рынке.

