Выплата специальных дивидендов делает акции МТС более привлекательными, считают аналитики Промсвязьбанка.

Ранее компания «МТС» объявила о подписании юридически обязывающего соглашения о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса. Цена сделки составляет 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму 84 млн долларов. 23 ноября совет директоров телекоммуникационной компании рекомендовал утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд рублей (или 13,25 рубля на акцию).

«МТС остается классической дивидендной «фишкой» со стабильными финансовыми показателями, а выплата специальных дивидендов делает эту историю еще более привлекательной», — написали аналитики Промсвязьбанка в обзоре.

В понедельник, 25 ноября, на фоне ожидания дивидендных выплат акции МТС на Московской бирже подросли более чем на 3%. На максимуме бумаги торговались на уровне 318,55 рубля. Капитализация компании выросла до 628 млрд рублей.