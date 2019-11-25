Брокерское подразделение Альфа-Банка — «Альфа-Директ» запустило биржевую торговлю тремя валютными биржевыми ПИФами УК «Альфа-Капитал», следует из релиза финучреждения.

«Торговля биржевыми ПИФами ведется как в долларах, так и в евро без конвертации в рубли. Минимальная сумма покупки — один пай, что составляет порядка 10—12 USD/EUR (в зависимости от текущей цены инструмента на бирже)», — прокомментировал руководитель дирекции брокерских операций Альфа-Банка Сергей Рыбаков.

В рамках брокерского обслуживания Альфа-Банка возможно приобретение трех БПИФов «Альфа-Капитал» в режиме биржевых торгов 10:00—18:45 в рабочие дни: