Брокерское подразделение Альфа-Банка — «Альфа-Директ» запустило биржевую торговлю тремя валютными биржевыми ПИФами УК «Альфа-Капитал», следует из релиза финучреждения.
«Торговля биржевыми ПИФами ведется как в долларах, так и в евро без конвертации в рубли. Минимальная сумма покупки — один пай, что составляет порядка 10—12 USD/EUR (в зависимости от текущей цены инструмента на бирже)», — прокомментировал руководитель дирекции брокерских операций Альфа-Банка Сергей Рыбаков.
В рамках брокерского обслуживания Альфа-Банка возможно приобретение трех БПИФов «Альфа-Капитал» в режиме биржевых торгов 10:00—18:45 в рабочие дни:
- БПИФ «Технологии 100» — доллары США (экспозиция на акции глобальных технологических компаний);
- БПИФ «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» — доллары США (экспозиция на 500 компаний американского рынка, имеющих наибольшую капитализацию);
- БПИФ «Европа 600» — евро (экспозиция на акции компаний 17 стран еврозоны).