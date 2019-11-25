Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов подрос на 0,26% и составил 2 955,32 пункта. Индекс РТС снизился на 0,05% до отметки 1 454,63.

Бумаги Московской биржи подешевели на 0,74%, Сбербанка — на 0,06%, «Газпрома» — подросли на 1,27%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 0,28%, «АЛРОСы» — выросли на 0,15%.

«Индекс Мосбиржи при таком раскладе консолидируется около 2 954 пунктов и может провести ближайший вторник в пределах 2 940—2 965 пунктов. Индекс РТС завтра будет стабилен возле 1 454 пунктов, поскольку валютной качки нет совсем», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.