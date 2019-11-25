Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос к предыдущему закрытию и составил 64,01 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 19,7 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,73—64,04 рубля за доллар.

Курс евро 19:00 мск составил 70,48 рубля и вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,1 тыс. сделок примерно на 321,3 млн евро по курсам от 70,24 до 70,53 рубля за евро.

«Рублевые пары сегодня выглядят скучно, и, откровенно говоря, тут давным-давно не случалось ничего примечательного. Доллар США по-прежнему торгуется в непосредственной близости от 64 рублей, на этом уровне он пока и останется завтра. Евро/рубль балансирует возле 70,5 рубля, незначительно отклоняясь то в одну, то в другую сторону. Здесь без внешнего катализатора активных колебаний не случится», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.