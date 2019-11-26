Российские фондовые индексы на открытии торгов вторника почти не меняют значения по сравнению с закрытием предыдущих торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавлял символические 0,01%, индекс РТС — 0,13%. К 10:13 мск индексы потеряли по 0,05%: индекс Мосбиржи составил 2 953,71 пункта, индекс РТС — 1 453,97.



Впоследствии индексы незначительно колеблются вокруг отметок предыдущего закрытия, на 10:20 мск они составляют 2 955,42 и 1 454,66 пункта, демонстрируя нулевую динамику.



«В последнюю неделю ноября для российского индекса будет значимым продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности. Уже сегодня свои финансовые результаты представит «ЛУКОЙЛ», они с учетом его доли в индексе Мосбиржи интересны для определения размера дивидендов после вступления в силу новой дивидендной политики (привязка выплат к свободному денежному потоку). Также складывающийся на начало торгов позитивный внешний фон способен подтолкнуть индекс Мосбиржи к росту в середину диапазона 2 950—3 000 пунктов», — отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, распространенном перед началом торгов.

Позже во вторник индексы демонстрируют более уверенный рост: на 10:31 мск индекс Мосбиржи в плюсе на 0,17%, индекс РТС — на 0,11%, составляя 2 960,43 и 1 456,2 пункта соответственно.