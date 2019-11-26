Банк России установил официальные курсы валют на 27 ноября.

Курс доллара повысился на 26,02 копейки, составив 64,0239 рубля (63,7637 рубля на 26 ноября). Курс евро вырос на 20,37 копейки, до 70,5159 рубля (с 70,3122 рубля на 26 ноября).

На Московской бирже на 12:22 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 18 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 21 копейку, валюты стоят 64,12 и 70,64 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 63,9—64,14 рубля за доллар и 70,38—70,66 рубля за евро.