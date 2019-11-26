Компания ITI Capital собирает книгу заявок для участия в первичном размещении акций саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. О намерении компании разместить свои акции на бирже стало известно в начале ноября. Сбор заявок стартует 4 декабря, а торги планируется начать 11 декабря. Как ожидается, IPO Saudi Aramco станет крупнейшим в истории, на первом этапе. Организатором сделки выступает консорциум международных банков.

Как сообщили порталу Банки.ру в ITI Capital, компания начала собирать заявки инвесторов, которые хотят принять участие в размещении акций Saudi Aramco. Участвовать в нем могут квалифицированные инвесторы с минимальным капиталом 50 тыс. долларов. В инвесткомпании не раскрывают детали, однако уверяют, что акции будут приобретаться по цене размещения, клиенту необходимо будет заплатить только брокерскую комиссию. «После проведения всех требуемых расчетов и трансакций мы предполагаем, что у клиентов на счетах будут акции Saudi Aramco», — прокомментировали в пресс-службе ITI Capital, уточнив, что процесс участия российских клиентов «будет прозрачным и защищающим интересы инвесторов при приобретении акций зарубежных компаний».

Предполагается, что купленные инвесторами бумаги саудовской компании будут учитываться в российском депозитарии — НРД. В ITI Capital рассказали, что сразу после размещения компания планирует инициировать в НРД процедуру квалификации этих акций и обратиться с просьбой принять их на обслуживание.

IPO Saudi Aramco — не единственное размещение, в котором российские брокеры предлагали принять участие своим клиентам. Ранее принять участие в IPO ряда иностранных компаний через платформу Tradernet инвесторам предлагала «Фридом Финанс». Как стало известно Банки.ру, аналогичный сервис намерен запустить и крупнейший отечественный брокер «БКС». По словам специалиста отдела интернет-трейдинга на международных рынках «БКС Брокер» Евгения Цыбульского, в первичных размещениях смогут принимать участие квалифицированные инвесторы с небольшим капиталом.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru