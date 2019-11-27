Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:07 мск повысился менее чем на 1 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро понизился на 8 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:14 мск курс доллара составил 63,98 рубля (плюс 3 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 6 копеек и составил 70,45 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в среду с открытия торгов вероятно небольшое укрепление рубля.

«Понижаем прогноз по курсу доллара до 63—64,5 рубля, а по курсу евро прогноз пока остается стабильным: на уровне 70—71 рубля», — поясняла она.