Центральный банк России выявил факты манипулирования акциями компании «Селигдар». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

В ходе проверки Банк России выявил сделки, совершенные по предварительному соглашению. Страховая компания «ТИТ» совершила продажу крупного пакета акций управляющей компании «РФЦ-Капитал», действовавшей за счет средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации на анонимных биржевых торгах. Совокупные внутридневные объемы встречных заявок на покупку акций управляющей компанией и заявок от страховой компании на продажу бумаг в течение трех торговых дней были идентичны, а в остальные пять торговых дней — близки по объему. Идентичны были и цены в заявках компаний. Сделки контрагентов, доля которых в общем объеме торгов составила более 92%, привели к существенным отклонениям параметров торгов акциями. Операции проводились с 18 по 27 сентября 2017 года.

Также ЦБ указывает, что при отсутствии спроса со стороны одного из участников схемы пакет акций страховой компании не удалось бы реализовать широкому кругу лиц.

«Банк России принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынком, по недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем», — говорится в сообщении.