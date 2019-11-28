Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск курс доллара прибавил примерно 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — 16 копеек. На 10:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,07 рубля (плюс 11 копеек). Курс евро на 10:20 мск равнялся 70,51 рубля (плюс 17 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, утреннее снижение нефтяных котировок в четверг может оказать давление на рубль в начале сегодняшних торгов.

«Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,3—64,6 рубля, для европейской валюты — 69,6—71,0 рубля», — прогнозировал Иосуб.