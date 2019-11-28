Криптовалюты, привязанные к товарным активам (стейблкоины), составят конкуренцию товарно-биржевому рынку. Однако расчленение товарного рынка на различные торговые площадки порождает вопросы к обеспечению ликвидности торгов. Такое мнение высказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в рамках IV ежегодного Международного форума СПбМТСБ.

«Мир меняется, новые финансы развиваются, у бирж появляются конкуренты. Был принят летом закон (о краудфандинге), который позволит выпускать утилитарные токены, в том числе на биржевые товары. Закон о цифровых активах, который, я надеюсь, будет когда-то принят Госдумой, позволит оборачивать эти утилитарные токены, что породит такое явление, как стейблкоин, в том числе привязанные к товарным активам, и этот новый рынок составит реальную конкуренцию биржевому рынку», — сказал он.

Тем не менее расчленение товарного рынка на различные торговые площадки порождает вопросы к обеспечению ликвидности, добавил Швецов.

«Но есть сетевой эффект, мы не должны об этом забывать. Биржевая торговля и концентрация торговли в одном месте и на одной платформе в какой-то момент дает добавленную стоимость в виде ликвидности, расчленение товарного рынка на различные биржи на различные торговые площадки — наверное, не очень эффективный способ движения вперед. Поэтому рассчитываем, что даже появление токенов, которые могут опосредовать движение товаров между субъектами экономики, не помешает СПбМТСБ достигнуть результатов обеспечения ликвидности торгов», — пояснил он.

Швецов отметил, что запуск данного инструмента сильно поменяет отношение к биржевым торгам — и со стороны производителя, и со стороны потребителей биржевых торгов.

Он добавил, что надеется на появление организатора торговли, который будет входить в топ-5 или топ-10 бирж, обеспечивающих оборот товарной номенклатуры.