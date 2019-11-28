Аналитики Альфа-Банка пессимистично оценивают перспективы роста ближайших дивидендных выплат «Газпрома», ожидая, что по итогам года компания заплатит 15,6 рубля за акцию при дивидендной доходности 6,1%.

На размер выплат могут оказать влияние снижение финансовых показателей и рост расходов. По прогнозу Альфа-Банка, по итогам III квартала выручка газовой компании может упасть на 18%, EBITDA опустится на 40%. В итоге прибыль на акцию за девять месяцев в 2019 году ожидается на уровне около 47,3 рубля против 46,03 рубля годом ранее. «Газпром» опубликует свои финансовые результаты 29 ноября.

«Что важно для инвесторов? Мы считаем, что инвесторы с нетерпением ожидают информации о новых цифрах по бюджету на 2020 год, о чем компания объявит 5 декабря одновременно с новой дивидендной политикой», — написал в комментарии аналитик банка Антон Корыцко.

По его оценке, 2019 год может стать годом максимально высоких капиталовложений для компании; консолидированная цифра по году может приблизиться к 1,7 трлн рублей. Цифра, максимально близкая к 1 трлн рублей (и предпочтительно ниже), поддержит мнение о том, что «2019 год — год максимально высоких капиталовложений», и станет знаком того, что компания серьезно относится к текущим макроэкономическим сложностям, увеличение коэффициента дивидендных выплат будет поддержано сокращением капитальных затрат, отмечает аналитик.