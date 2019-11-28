Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск вырос на 12 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,08 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 17,8 тыс. сделок на сумму порядка 1,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,96—64,19 рубля за доллар.

Курс евро на 19:01 мск составил 70,52 рубля и вырос на 17 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,6 тыс. сделок примерно на 379,3 млн евро по курсам от 70,37 до 70,66 рубля за евро.

«Рублевые пары выглядят вполне спокойно, но плавно и очень постепенно иностранные валюты начинают крепнуть. Доллар США чуть подрастает и торгуется по 64,1 рубля, евро выглядит устойчивым около 70,5 рубля. Вероятный коридор колебаний на завтра по паре доллар/рубль — 63,85—64,25, по паре евро/рубль — 70,3—70,75. Все должно быть спокойно, если эмоции не придут извне», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.