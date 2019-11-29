Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил также 6 копеек. На 10:17 мск курс доллара вырос на 9 копеек и составил 64,16 рубля, а евро подорожал до 70,62 рубля (плюс 10 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу утром вероятность небольшого снижения курса рубля выше, чем вероятность небольшого роста. Прогноз по курсу доллара повышен до 64—65 рублей, но прогноз по курсу евро сохранен без изменений — 70—71 рубль.

«Внутренних драйверов для роста отечественной валюты нет, и если на рынок не придут сверхпозитивные новости, например о подписании соглашения между США и Китаем, то рубль продолжит плавно дешеветь с большой вероятностью ухода чуть выше отметки 65 рублей за доллар», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.