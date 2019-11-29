ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 30 ноября.

Курс доллара понизился на 1,88 копейки, составив 64,0817 рубля (64,1005 рубля на 29 ноября). Курс евро снизился на 2,72 копейки, до 70,5475 рубля (70,5747 рубля на 29 ноября).

На валютных торгах Московской биржи на 12:34 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 2 копейки и составил около 64,09 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 1 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 70,54 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 64—64,17 рубля за доллар и 70,47—70,65 рубля за евро.